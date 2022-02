Il tennista serbo, espulso dall’Australia a gennaio, dove era andato per disputare il primo torneo del Grande Slam, è stato intervistato nei giorni scorsi dalla Bbc. Si è detto disposto a «pagare il prezzo» dell’assenza dal secondo e terzo torneo del Grande Slam, cioè agli Open francesi di Roland Garros, e d’Inghilterra a Wimbledon, pur di «avere libertà di scegliere cosa mettere nel mio corpo». Nell’occasione ha anche ammesso, per la prima volta alla stampa, di non essere vaccinato contro il coronavirus.