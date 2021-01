Il cadavere di una donna di origine straniera è stato trovato all’interno di un palazzo abbandonato, in vicolo Landriani a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il ritrovamento è del 13 dicembre, ma è stato reso noto solo oggi, 31 dicembre. L’autopsia ha confermato che la morte non è stata naturale.

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Secondo fonti investigative, l'omicidio della donna sarebbe maturato all'interno di una comunità di senza tetto con problemi di dipendenza da alcol e droga.

