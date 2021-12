Le notizie di oggi, 24 dicembre: prosegue l’emergenza sanitaria, con la variante Omicron del Covid. Ma è caos per fare il tampone prima dei pranzi di Natale.

Cts: Bene le misure del governo

"Ben vengano le nuove misure prese dal governo, ma teniamoci pronti a intervenire ancora". Lo dice Fabio Ciciliano, medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, da quasi due anni componente del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa.

Ieri si è toccato il record dei 45 mila contagiati in un giorno e il medico conferma che le due dosi del vaccino non sono sufficienti a evitare l’infezione, ma serve la terza. "La terza dose è fondamentale: nell'ultimo mese ci sono stati 3 morti per Covid su 100mila vaccinati con il booster e 153 morti su 100mila non vaccinati. Chi non è vaccinato rischia di morire quasi 50 volte di più”.

E’ caos tamponi

Lunghe file in molte città: la corsa al tampone è cominciata, in vista della vigilia e del pranzo di Natale.

Da Roma a Milano, chi torna a casa per le feste cerca di premunirsi come può, ma fare il tampone per essere sicuri di non essere contagiosi rischia di essere un’impresa impossibile in molte città.

