Secondo le prime ricostruzioni il 40enne tedesco che aveva preso gli ostaggi avrebbe ucciso la madre 62enne nel suo appartamento in un condominio nella zona Prohli

Sono stati liberati dopo una breve trattativa telefonica gli ostaggi del centro commerciale di Dresda, in Germania. Lo rende noto la polizia. «Due persone sono affidate alle nostre cure, apparentemente illese», si legge in un tweet. La situazione, si legge nell’ultimo Tweet, non è più pericolosa, ma il centro commerciale resterà chiuso.

L’assalitore

Secondo le prime ricostruzioni il 40enne tedesco che aveva preso gli ostaggi avrebbe ucciso la madre 62enne nel suo appartamento in un condominio nella zona Prohli. Poi, armato, si sarebbe recato in una stazione radio, Radio Dresden, sparando contro la porta di ingresso senza riuscire ad entrare, poi si sarebbe barricato nel centro commerciale Altmarktgalerie.

© Riproduzione riservata