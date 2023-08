Il ministro della Giustizia Carlo Nordio in visita al carcere di Torino ha detto che «la mente umana è insondabile» e che le «ragioni sono imperscrutabili». Poco dopo ha ammesso però che i problemi ci sono, e li conosce benissimo. Così, sabato 12 agosto, ha commentato la scomparsa di due detenute, Susan John e Azzurra Campari, morte venerdì una dopo l’altra mentre erano sotto la custodia dello stato, carcerate nell’istituto Lorusso e Cutugno. Nordio ha deciso di recarsi personalmente alle Vallette, dove è arrivato poco dopo le 11.30 ed è rimasto circa tre ore.

La visita, ha specificato, non è né «un’ispezione, né di un intervento cruento. È un atto di assoluta vicinanza, conosco perfettamente i disagi delle carceri». Che, ha ammesso, ci sono, e per questo ha lanciato una proposta: «la detenzione differenziata».

A quasi un anno dalla sua nomina il ministro ha garantito che «lo stato non lascia da solo nessuno», è l’ipotesi è quella di usare trattamenti diversi per i detenuti «molto pericolosi» e quelli di «modestissima pericolosità sociale», da risolvere con una situazione intermedia che «a mio avviso, può essere risolta con l’utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi». Per la prossima legge di bilancio inoltre, si augura di poter aumentare il personale. Soluzioni ancora da concretizzare a problemi noti e ignorati da tempo.

Alessio Scandurra, dell’Osservatorio sulle condizioni dei detenuti di Antigone, obietta a Domani: «Aumentare gli istituti è fattibile ma è un processo lungo, serve personale a tutti i livelli, investire risorse». Il ministro, per reagire immediatamente «dovrebbe dare indicazione agli istituti penitenziari di chiedere aiuto alle associazioni del territorio, e aprire le porte degli istituti. Altrimenti sono parole che non sanno di nulla». Allo stesso modo, «il sistema salute si deve fare carico delle sue responsabilità, così come gli enti locali». Sull’ «imperscrutabilità» portata avanti da Nordio obietta che negli istituti sanno che «c’è una grande sofferenza psichica e certamente e potenziare la socialità e l’aspetto della salute è importante».

Le proteste

Mentre Nordio raggiungeva la struttura, dietro le sbarre è partita la protesta tra le urla «libertà, libertà», miste a fischi, udibili fino al cancello principale. Da qui, col passare dei minuti si sono iniziate a percepire anche i detenuti battere sulle sbarre. Alla fine è arrivato anche il rumore di forti tonfi ripetuti, come fossero grandi oggetti, sbattuti per fare rumore.

Nordio è entrato nella casa circondariale direttamente in auto, scortato dalla polizia stradale e ad accoglierlo ha trovato la direttrice della struttura penitenziaria, Elena Lombardi Vallauri, i garanti comunale, Monica Gallo, e regionale Bruno Mellano, insieme al responsabile dell'Azienda sanitaria locale per il carcere, Roberto Testi.

Il ministro avrebbe anche chiesto un incontro con gli psichiatri della casa circondariale, sempre per acquisire elementi sui due decessi.

Le storie

Sulle donne scomparse indagherà la procura di Torino, che ha aperto due inchieste. Susan John, nigeriana di 43 anni, è morta di fame. Dallo scorso 22 luglio, si è rifiutata di mangiare, bere, prendere qualsiasi terapia e anche di essere ricoverata in ospedale. «È deceduta la scorsa notte dopo aver nuovamente perso i sensi come era già accaduto nell'ultima settimana», ha raccontato il garante dei detenuti Mauro Palma sulla Stampa.

Aveva una condanna a dieci anni per tratta e immigrazione clandestina che sarebbe durata fino al 2030, scontata fino a pochi giorni fa ai domiciliari. Da subito aveva iniziato il rifiuto di ogni tipo di alimentazione, senza spiegarne il motivo. Entrata in carcere si era sempre dichiarata innocente.

Azzurra Campari, 28 anni, si è impiccata nella sua cella. Sarebbe tornata libera nel 2024, era finita in carcere per piccoli furti. Era considerata «a rischio», ma nonostante il monitoraggio, è riuscita a impiccarsi nella sua cella. «Occorre interrogarci sulla responsabilità collettiva», ha scritto Palma.

Alle storie di violenza straordinaria, a partire da quella che si è consumata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ormai tre anni fa, si aggiungono così quelle di ordinaria invivibilità. Antigone, l’associazione che si batte per i diritti dei detenuti, ha contato 16 suicidi tra giugno e agosto. In tutto 43 dall’inizio del 2023. Il 2022 è stato “l’anno dei sucidi”, 84 persone si sono tolte la vita in carcere.

Sovraffollamento e, in estate, il caldo, rendono ancora più drammatica la situazione: «Non è un caso» quello che è accaduto. Nelle carceri si trovano 10mila persone in più dei posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 121 per cento. Le sigle della polizia penitenziaria, Sappe e Osapp, hanno chiesto a Nordio un cambio di passo. Il ministro ha detto che «ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia ogni volta». Per ora ha raccolto le proposte. «In estate le persone restano più sole, si bloccano le attività, cominciano le feire», dice Scandurra, «basterebbe agevolare le telefonate e le videochiamate. Aspettare due giorni in più per sentire una persona cara può fare la differenza». Risposte che potrebbero arrivare subito. Anche perché a livello legislativo invece «abbiamo notizia solo di una bella (dice con ironia) discussione sul reato di tortura. Questo è un problema molto grande: c’è un forte scollamento tra messaggio pubblico e chi lavora in questi posti. Ci preoccupiamo degli agenti che picchiano i detenuti e non di tutti gli altri che non hanno strumenti».

