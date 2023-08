Susan John e Azzurra Campari venerdì sono morte una dopo l’altra mentre erano sotto la custodia dello stato, carcerate nell’istituto Lorusso e Cutugno di Torino. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, questa mattina ha deciso di recarsi personalmente al carcere delle Vallette, dove è arrivato poco dopo le 11.30.

Dentro al carcere è partita la protesta. Da quanto è possibile sentire dall'esterno della struttura penitenziaria, non riguarda un braccio in particolare. Le urla arrivano all'esterno in modo uniforme da tutto il carcere e si sentono anche, miste a fischi, fino al cancello principale. Da qui, col passare dei minuti si sono iniziate a percepire anche i detenuti battere sulle sbarre. Negli ultimi minuti da fuori arriva anche il rumore di forti tonfi ripetuti, come fossero grandi oggetti, sbattuti per fare rumore.

Nordio è entrato nella casa circondariale direttamente in auto, scortato dalla polizia stradale e ad accoglierlo ha trovato la direttrice della struttura penitenziaria, Elena Lombardi Vallauri, i garanti comunale, Monica Gallo, e regionale Bruno Mellano, insieme al responsabile dell'Azienda sanitaria locale per il carcere. Roberto Testi. L’associazione Antigone ha fatto un appello: «Bene che il ministro Nordio visiti il carcere di Torino ma non vogliamo capri espiatori», ha detto il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.

Il ministro avrebbe anche chiesto un incontro con gli psichiatri della casa circondariale, sempre per acquisire elementi sui due decessi.

Le morti

Susan John, nigeriana di 43 anni, è morta di fame. Dallo scorso 22 luglio, si è rifiutata di mangiare, bere, prendere qualsiasi terapia e anche di essere ricoverata in ospedale. «È deceduta la scorsa notte dopo aver nuovamente perso i sensi come era già accaduto nell'ultima settimana», ha raccontato il garante dei detenuti Mauro Palma sulla Stampa. Aveva una condanna a dieci anni che sarebbe durata fino al 2030. Da subito aveva iniziato il rifiuto di ogni tipo di alimentazione, senza spiegarne il motivo. Entrata in carcere si era sempre dichiarata innocente.

Azzurra Campari, 28 anni, si è impiccata nella sua cella. Sarebbe tornata libera nel 2024, era finita in carcere per piccoli furti. Era considerata «a rischio», ma nonostante il monitoraggio, venerdì pomeriggio è riuscita a impiccarsi nella sua cella.

«Occorre interrogarci sulla responsabilità collettiva», ha scritto Palma.

