Erano addetti alla manutenzione, sono stati condannati a tre anni di reclusione per il deragliamento del treno Frecciarossa che causò la morte di due macchinisti. Il disastro avvenne il 6 febbraio 2020 nel lodigiano

Al termine del rito abbreviato, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lodi, Francesco Salerno, ha disposto una condanna a tre anni di reclusione per i due operai di Rete ferroviaria italiana (Rfi) che si erano occupati della manutenzione del tratto ferroviario dove, nel febbraio del 2020, il treno Frecciarossa è deragliato.

Dalle indagini, infatti, è emerso che i due operai – che stavano risolvendo un problema ai binari – avrebbero installato un attuatore difettoso prodotto da Alstom ferroviaria. È stato invece assolto il responsabile della formazione degli operai. Il Gup di Lodi ha inoltre rinviato a giudizio altri cinque imputati che avevano scelto di affrontare il processo con rito ordinario.

Andranno a processo, il 9 gennaio 2024, un operaio che lavorò sull’attuatore difettoso, il tecnico che lo collaudò, il responsabile della costruzione e il responsabile alla progettazione dell’attuatore, tutti dipendenti di Alstom. Andrà a processo anche il direttore della produzione di Rfi.

Gli imputati che hanno scelto la formula del rito ordinario dovranno affrontare varie accuse, fra le quali: omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Sono stati invece scagionati dalle accuse le persone al vertice di Rfi e Alstom, le due società coinvolte nel disastro. Con queste decisioni il Gup ha accolto le richieste avanzate dal procuratore di Lodi, Domenico Chiaro.

Cos’era successo

Il treno Frecciarossa Av 9595 è partito il 6 febbraio 2020 da Milano in direzione di Salerno. Alle 05.35 il treno deraglia nel Lodigiano. La motrice del treno si stacca del resto delle carrozze e va a sbattere su un palazzo di Rfi. Il resto delle carrozze, invece, prosegue la corso per un altro chilometro per poi ribaltarsi. Il disastro ha provocato la morte dei due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo.

Secondo la Procura di Lodi le cause che portarono al deragliamento sono tre. La causa principale è stata rilevata nei difetti nella costruzione e nel montaggio dell’attuatore (un dispositivo che permette il passaggio del treno da un binario all’altro).

L’attuatore era stato infatti montato al contrario dai due manutentori condannati. Le altre cause suggerite dalla Procura sono la scarsa formazione dei manutentori di Rfi e «l’assenza, a livello nazionale, di sistemi automatici di controllo per verificare il corretto funzionamento delle logiche d’impianto».

