A pochi giorni dalla sua nomina a segretario del Partito democratico, Enrico Letta ha annunciato su Twitter i nomi di chi lo affiancherà. La scelta è ricaduta su Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli, una decisione non troppo inaspettata, visto il discorso di domenica scorsa in cui Letta ha dichiarato che avrebbe messo al centro del suo programma il tema delle donne e della parità di genere. Le nomine, nei prossimi giorni, saranno sottoposte al vaglio dei dell'assemblea nazionale democratica.

Chi sono i nuovi vicesegretari

Irene Vicari è nata a Empoli, ha 46 anni ed è un'economista. Dopo una specializzazione in sviluppo economico e innovazione all’Università Carnergie Mellon di Pittsburgh, ha insegnato management e organizzazione all’università Carlos 3˚ di Madrid. Successivamente, ha partecipato alla fondazione del Pd, come componente dell’assemblea costituente e della commissione che ha redatto lo statuto. Tra il 2013 e il 2018 è stata deputata della Repubblica. Attualmente presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

Giuseppe Provenzano, detto Peppe, invece è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta e ha 39 anni, anche lui economista presso la Svimez. Dopo la laurea e un dottorato alla scuola superiore sant'Anna di Pisa, ha partecipato, come Vicari, alla fondazione del partito come componente dell’assemblea costituente. Dal 2017 fa parte della direzione nazionale. Nel 2019 è stato nominato responsabile delle politiche del lavoro in segreteria nazionale. Tra il 2019 e il 2021 è stato ministro per il sud e la coesione territoriale del governo Conte 2. Infine, ha presieduto il gruppo di lavoro dei ministri del Partito socialista europeo (Pes) che si occupano di coesione e sviluppo regionale.

