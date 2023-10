La denuncia di Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi e Sinistra: se il video arriva dalla polizia «ci troveremmo davanti a un caso di rilevante gravità». Ma la questura di Catania precisa che «il video pubblicato non risulta tra gli atti d'Ufficio relativi all'evento in questione»

«Se fosse confermato che il video pubblicato da Salvini è materiale proveniente dagli uffici della polizia di Stato ci troveremmo di fronte a un caso di rilevante gravità». È uno dei passaggi dell'esposto presentato alla magistratura dai deputati Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti, gruppo alleanza Verdi-Sinistra, che chiedono alla procura della repubblica di Roma di indagare e valutare l'eventuale violazione dell'articolo 326 che punisce la rivelazione di atti copertina da segreto d'ufficio. Lo stesso reato per il quale è finito sotto inchiesta il sottosegretario Andrea Delmastro dopo aver passato documenti sensibili sul caso dell'anarchico Cospito all'amico e collega di partito Giovanni Donzelli, il quale li ha usati in aula per colpire l'opposizione. L'indagine sul Delmastro è chiusa, e dopo che il giudice ha chiesto l'imputazione coatta rischiando il rinvio a giudizio.

I deputati nell'esposto chiedono se esista o meno una banca dati in grado di catalogare i cittadini, anche incensurati, che partecipano alle manifestazioni e chi ha accesso a questi dati. In pratica vogliono sapere se esiste una centrale di schedatura all'interno del Viminale.

Ora i magistrati, guidati dal procuratore Franco Lo Voi, dovrà aprire un fascicolo oppure inviare gli atti ai colleghi catanesi. A questo punto i pm potrebbero chiedere alla polizia di effettuare verifiche interne e sentire i testimoni coinvolti in questa vicenda a partire da Matteo Salvini e dal leghista catanese, l'ex carabiniere Anastasio Carrà. Non solo, più fonti qualificate, spiegano che con la denuncia e un'indagine aperta sarà possibile controllare gli accessi fatti negli archivi informatici della questura per verificare se e quando qualcuno ha estratto il video o materiale inerente la manifestazione del 25 agosto 2018.

La polizia: video non agli atti

L'esposto potrebbe dare impulso a una verifica interna alla polizia che, fino alla presentazione della denuncia, non è avvenuta. A Catania il nuovo questore, insediatosi pochi giorni fa, si chiama Giuseppe Bellassai. In serata la questura spiega con una nota che «in merito alla pubblicazione di immagini riferite alla manifestazione svoltasi il 25 agosto 2018 nel porto di Catania, nel piazzale davanti al varco portuale nr. 4, si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d'Ufficio relativi all'evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito».

Una precisazione importante dopo un’intera giornata di “no comment”.

Non è certo semplice gestire la situazione innescata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini con la pubblicazione di un video inedito della manifestazione a Catania dell'agosto 2018 contro lo stesso Salvini all'epoca ministro dell'Interno che bloccava le navi cariche di migranti lasciandole in mezzo al mare e vietando lo sbarco nei porti. In quelle immagini confronta il volto della giudice Iolanda Apostolico, ai tempi lavorava alla misure di prevenzione, oggi è la nemica numero uno del governo dopo aver bocciato i decreti immigrazione attraverso una serie di ordinanze che hanno liberato i migranti tunisini dai Centri di permanenza. Chi ha ripreso con lo zoom il volto del giudice e chi l'ha ritirato fuori a tempo debito quando serviva a colpire la firmataria delle sentenze che hanno messo in difficoltà l'esecutivo?

Ambienti leghisti, naturalmente, escludono provenga dalla polizia, alcuni sono certi che sia stato qualche leghista locale a farle. Di certo se così fosse sarebbe curioso perché è l’unico civile nel quadrante blindato dalle camionette inaccessibile persino alla stampa.

«Certo che sarebbe gravissimo se fosse uscito dagli archivi della polizia», ammette Anastasio Carrà, deputato leghista, catanese ed ex carabiniere, che dunque conosce molto bene il mondo delle forze dell’ordine, come spiega lui stesso: «Ho fatto il carabiniere a Catania, ero luogotenente mica uno così, ho prestato servizio pure in tribunale e perciò conosco la giudice Apostolico, per questo l’ho riconosciuta nel video pubblicato dal mio leader, Salvini».

Carrà è stato tra i primi a commentare il post con il video del ministro e soprattutto è stato il primo a fare il nome di Apostolico. Infatti Salvini si era limitato a scrivere a corredo del video che nelle immagini «riconosceva volti familiari», Carrà solo a quel punto ha diffuso il nome in aula chiedendo un’informativa del ministro della Giustizia: «È Apostolico, il magistrato può smentire?». Tempismo perfetto, insomma. «Voi però vi state concentrando sulla fonte del video e non sul fatto grave che un giudice è a una manifestazione in cui gridano assassini alla polizia e a Salvini», torna sulla difensiva il deputato.

Possibili verifiche interne

Resta un mistero chi le ha girate, cioè la provenienza delle immagini finite sui social del leader leghista. Uno dei primi sospettati è stato un uomo calvo dietro i poliziotti in tenuta antisommossa e che è certamente un poliziotto perché in un frame di uno dei video di quella giornata, trasmessi da Gedi, sale addirittura sul paraurti della camionetta per riprendere le cariche in corso. Nessuno giornalista potrebbe farlo, verrebbe immediatamente fatto scendere. Ha uno zaino blue ed è quasi poggiato sulla spalla di uno degli agenti. Quindi ecco la prima certezza: lui è il poliziotto deputato a riprendere i momenti della protesta così da analizzarli in un secondo momento.

È l’unico a riprendere nella zona presidiata da tutti i lati dalle camionette, che avevano così formato una sorta di zona rossa. Tanto che l’emittente Local Team, sempre in prima linea durante i cortei, quella sera ha fatto riprese solo da lontano, quasi dall’alto che permettono comunque di individuare il tizio calvo incollato agli agenti con casco e manganelli. Non c’erano giornalisti, nessun’altra telecamera. Ma se anche non fosse lui l’autore, può essere stato solo qualcuno autorizzato a stare lì nell’area di sicurezza. Lo confermano anche altri giornalisti presenti quel giorno. A questo si aggiunge che il video è inedito, non c’è traccia sul web e sui social prima della diffusione sui social da parte di Salvini.

L’unico modo per risolvere il giallo è una verifica interna alla polizia. Quello che trapela da alcune fonti che Domani ha consultato è che non c’è certezza che le immagini siano state girate e diffuse da agenti in servizio e che comunque una verifica ufficiale non partirà se non per impulso della magistratura. In realtà se il ministero dell’Interno volesse potrebbe avviare una verifica a prescindere dalla procura e nel caso sanzionare la manina che ha trasmesso il video.

Tuttavia, sempre le stesse fonti qualificate, spiegano che «non si esclude che sia in corso una verifica informale per capire l’origine del video diffuso e finito tra le mani di Salvini». Dallo staff del ministro preferiscono ironizzare e non rispondono nel merito. «Ci risulta che l’abbia girato l’avvocato Meranda», riferendosi al legale coinvolto nella vicenda del Metropol in cui erano coinvolti l’ex portavoce di Salvini e un avvocato di nome Meranda, appunto, che secondo la Lega è l’autore di un grande complotto ordito per danneggiare il partito.

La risposta al di là delle battute dimostra il nervosismo interno al partito, che non sa e non può dire altro di ufficiale. Oltretutto non si tratta di un giornale che ha diritto alla tutela delle fonti, qui siamo di fronte a un’operazione messa a punto per colpire un altro potere dello stato da parte di chi sta al governo. Siamo oltre la celebre citofonata di Salvini a Bologna al quartiere Pilastro quando era alla ricerca di spacciatori durante la campagna elettorale in Emilia-Romagna, qui siamo all’utilizzo di informazioni non pubbliche spiattellate sui social per randellare chi in un certo momento ha la sfortuna di finire sulla lista dei nemici della maggioranza.

