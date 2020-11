Decine di ambulanze con a bordo presunti pazienti contagiati da Covid-19, si sono accumulate ieri sera fuori dal policlinico Riuniti e dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza in attesa che fosse trovati posti per le persone da ricoverare. «La pressione sul nostro ospedale è tanta poiché in struttura si riversa l'iper afflusso delle città vicine con l'arrivo di ambulanze con pazienti Covid, come si è verificato qualche ora fa, allungando i tempi di attesa per lo smaltimento delle richieste di ausilio che diventano importanti»: avevano spiegato dall'azienda ospedaliero-universitaria del policlinico Riuniti del capoluogo pugliese. La situazione è poi tornata alla normalità nel corso della notte.

