Un assalto a un furgone portavalori della Cosmopol è avvenuto nella mattina del 2 febbraio sulla strada tra Candela e Foggia, nella direzione di marcia verso il capoluogo dauno. I criminali hanno dato alle fiamme quattro automobili, due sulla corsia nella quale è avvenuta la rapina e altre due su quella opposta.

I malviventi erano armati e hanno anche esploso colpi d'arma da fuoco ma per fortuna non hanno ferito nessuno. I vigilantes non hanno risposto al fuoco. Gli assalitori sono comunque riusciti a impadronirsi di poca parte del bottino dell'assalto rispetto a quanto trasportato dal mezzo portavalori. Non è la prima volta che la criminalità foggiana compie colpi simili. Ad agosto un gruppo di malviventi aveva assaltato un portavalori sulla A14.

