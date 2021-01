Una persona è morta intrappolata nell'incendio divampato nella notte all'interno di una cooperativa agricola che produce olive a Cerignola, in provincia di Foggia. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco. Da chiarire le cause che hanno determinato il rogo. Sul posto anche le forze di polizia. Secondo gli investigatori, la vittima avrebbe manifestato in passato la volontà di suicidarsi.

