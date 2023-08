«God save the queer» recita una striscione fuori dalla chiesa degli Artisti, come la frase ritratta sull’abito nunziale pochi giorni prima di morire. Il figlio dell’anima Leone ha pregato: «Facci essere scomodi». Presenti le amiche scrittrici Tagliaferri, Valerio e Ciabatti, lo scrittore Saviano e la segretaria del Pd Elly Schlein

«God save the queer» recita una striscione fuori dalla chiesa degli Artisti, come la frase ritratta sull’abito nunziale pochi giorni prima di morire. Michela Murgia si è spenta il 10 agosto, notte di San Lorenzo, all’età di 51 anni. Per la funzione, che Murgia ha voluto fosse cattolica, si è raccolta una folla talmente numerosa che non è riuscita a entrare nell’edificio.

In chiesa i «figli d’anima», tra cui Alessandro Giammei che avrà il compito di curare i suoi ultimi scritti, e le amiche e colleghe: Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, a cui è stata affidata la prima lettura. Teresa Ciabatti. Presente anche lo scrittore Roberto Saviano. Lui tra i primi a lanciare l’invito per la funzione e a definire il funerale l’estremo atto politico della scrittrice: «Sarà così se qualcuno raccoglierà davvero il suo testimone e spero che succederà».

E ancora l’intellettuale Paolo Repetto, la segretaria del Pd, Elly Schlein, lo scrittore Sandro Veronesi e l’attrice Lella Costa. Tra gli omaggi floreali una composizione verde con il mirto e la corona di Roma Capitale.

Il feretro, appena arrivato, è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato un’ovazione, degli ammiratori che si sono organizzati per venire anche attraverso un gruppo Telegram con 600 iscritti dove hanno deciso di rendere omaggio alla scrittrice indossando una maglietta bianca. Davanti al portone due palloncini a forma di unicorno.

L’addio di Saviano

Roberto Saviano ha detto che sono state «le parole più difficili della mia vita». Murgia «voleva che questa giornata fosse per tutti. Sembrava suonasse quando batteva sui tasti. Per Michela la condivisione era il senso di tutto. Quando le cose non andavano lei ti diceva: “Non stare solo, vieni qui”.

Le scelte di Michela possono essere sintetizzate in: non essere soli, non lasciare soli. Michela ha protetto tutti fino alla fine, anche nei momenti dolorosissimi della fine».

«Lei è stata abile a non far sentire il dolore delle sue scelte di lotta- sottoline – Ci siamo conosciuti e uniti non per quello che abbiamo fatto, ma per quello che ci hanno fatto. In questo paese è stato possibile che si considerasse una scrittrice, intellettuale attivista come una nemica politica.

Michela ha voluto stare accanto a me nei processi che mi hanno riguardato. Voglio darle tutta la mia gratitudine: durante la notte e i pomeriggi difficili, Michela c’era. "Abbi fiducia in chi ci legge e capisce”, diceva “vedrai che ci verranno dietro”».

Quelli che hanno fatto davvero del male alla scrittrice, «sono quelli che avevano un piede qui e un piede lì, quelli che stavano a metà per convenienza. Sono loro ad aver reso la sua vita difficilissima. Michela sceglieva, perché il silenzio di fronte all’orrore l’avrebbe resa infelice. Scegliere è l’unica cosa che la faceva sentire in asse con sé stessa». Lunghi applausi al termine del suo discorso.

«Facci essere scomodi»

Nella preghiera degli artisti, a conclusione della celebrazione, “Il figlio dell’anima” Francesco Leone pregando ha aggiunto: «Facci essere scomodi».

