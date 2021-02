La polizia ha fermato un minorenne della provincia di Caserta dopo la rissa scoppiata ieri sera a Formia, in provincia di Latina, nella quale è morto un 17enne in seguito a un accoltellamento.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la rissa sarebbe partita per futili motivi tra due gruppi di giovani, uno locale, e l’altro venuto da fuori. In tutto sarebbero dieci i ragazzi coinvolti, tra cui alcuni minorenni. Dopo il diverbio e la colluttazione qualcuno ha tirato fuori le arme da taglio ferendo a morte Romeo Bondanese, un 17enne di Formia, che è stato portato immediatamente in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’accoltellamento sarebbe avvenuto nella centrale via Vitruvio. Nella rissa sono stati feriti anche due giovani di 18 e 16 anni, che però non dovrebbero essere in pericolo di vita.

