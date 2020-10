Le forze dell’ordine francesi hanno perquisito la casa del ministro della Salute, Olivier Véran, indagato nell’ambito di un’inchiesta partita a luglio sulla gestione del governo della pandemia causata dal Covid-19.

L’esecutivo è accusato di essere stato troppo tardivo nei provvedimenti presi per contrastare la pandemia e in particolare di non essere riuscito a mettere a disposizione delle strutture sanitarie un adeguato numero di macchinari e dispositivi di protezione medici.

Tra gli altri indagati figurano anche il primo ministro Jean Castex e il suo predecessore Edouard Philippe.

