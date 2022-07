Gazprom chiude Nord Stream, il gasdotto che approda in Germanai, e la Russia riduce di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. La comunicazione è arrivata dalla stessa Eni questa mattina: «Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi».

Il taglio si va ad aggiungere a quelli precedenti. Il 15 giugno era stato tolto il 15 per cento delle forniture in coincidenza del viaggio del presidente del consiglio Mario Draghi a Kiev, Eni aveva risposto chiedendo volumi maggiori, ma Gazprom aveva accontentato l’Italia solo per il 50 per cento delle richieste.

Da allora il flussi da Mosca si sono assestati sempre tra i 30 e i 35 milioni di metri cubi, e adesso è stato ridotto di un terzo il quantitativo reale. Non sono state fornite attualmente motivazioni ufficiali, ma la tempistica si lega al blocco di Nord Stream. Commercialmente, spiega una fonte tecnica vicina alla materia a Domani, la compagnia russa non è obbligata a spiegare un taglio così esiguo, ma il fiato resta sospeso fino al prossimo 21 luglio, quando dovrebbero terminare i lavori di manutenzione del gasdotto tedesco. Se il blocco andrà oltre potrebbero cominciare a esserci problemi per il riempimento degli stoccaggi, che entro il primo novembre devono arrivare al 90 per cento e sono attualmente intorno al 60.

La centrale del Nord Stream

Il taglio sembra ancora una volta correlato alla chiusura per manutenzione di Nord Stream, il gasdotto che collega Russia e Germania e in cui fluisce una parte del gas utilizzato in Germania e in Italia. Gazprom infatti fornisce metano all’Italia attraverso il gasdotto che approda a Tarvisio, ma lì il metano arriva sia attraverso la rotta che passa sotto l’Ucraina, sia attraverso appunto la rotta del Nord via Nord Stream. A giugno la compagnia russa aveva detto di avere problemi tecnici a una centralina collegata al gasdotto che collega la Russia alla Germania e pertanto aveva deciso di ridurre le consegne anche all’Italia. La via di passaggio dei volumi è a discrezione di Mosca.

Il timore è che il presidente russo Vladimir Putin non abbia intenzione di far ripartire il flusso dopo il termine della manutenzione, previsto per fine luglio. A quel punto la situazione potrebbe precipitare, soprattutto per la Germania, che sta cercando di rendersi autonoma dal gas russo ma è ancora troppo dipendente.

Il piano di Berlino prevede anche la possibilità che lo stato intervenga nella gestione della rete, ma per ora l’ipotesi resta uno scenario.

