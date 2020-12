Una macchina si è lanciata sui passanti e ha ucciso almeno due persone a Treviri in Germania. I feriti sarebbero almeno quindici. La polizia ha fermato un 51enne, ma continua a invitare i cittadini a non raggiungere il centro della città. Un portavoce delle forze dell’ordine ha detto di non essere in grado di dare informazioni sulle motivazioni del gesto. Alle sette è stata annunciata una conferenza stampa sull’accaduto.

