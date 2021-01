È aperto il bando della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, il Premio Morrione è riservato agli under 30 e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa inerenti a temi quali: l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche. I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti.

Le categorie

Sono due le categorie in concorso: video inchiesta e inchiesta multimediale. I candidati a questa categoria di concorso saranno liberi di proporre progetti di inchiesta realizzabili con qualunque linguaggio, tecnologia e stile espositivo, sperimentando tutto quanto di innovativo e sperimentale, adatto alla narrazione giornalistica, sia stato finora utilizzato o che, al contrario, stia soltanto per esserlo.

Tra tutti quelli inviati entro la data di chiusura del bando fissata per il 31 gennaio 2021, nel rispetto delle modalità indicate nel sito www.premiorobertomorrione.it, la giuria presieduta da Giuseppe Giulietti selezionerà tre progetti di video inchiesta e due di inchiesta multimediale.

I premi

A ciascuno dei cinque progetti finalisti verrà assegnato un contributo in denaro di 4mila euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta e affiancato un tutor giornalistico, tecnico, legale e musicale.

I progetti selezionati verranno resi noti entro il 30 marzo 2021. La migliore inchiesta tra le cinque concorrerà ad un premio finale in denaro del valore di duemil euro; verrà inoltre diffusa da Rainews24 e avrà poi l’occasione di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND-International Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina.

Sono media partner RAI NEWS 24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI Radio3, TGR, Riforma.it, Radio Beckwith, Agenzia Dire, Fanpage.it, LiberaInformazione, Impakter, Domani.

Il premio è realizzato in collaborazione con RAI Per Il Sociale, Rai Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Scuola di giornalismo Lelio Basso, UCSI, Scuola Holden, UCSI.

Per maggiori info e per scaricare il bando si può consultare il sito: www.premiorobertomorrione.it .

