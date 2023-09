Il ciclone Daniel ha portato con sé violenti temporali che nelle ultime ore hanno colpito Grecia, Bulgaria e Turchia, provocando inondazioni e causando almeno sette morti. Le piogge si sono abbattute soprattutto sul centro della Grecia e su alcune isole, trasformando le strade in torrenti.

A essere colpite sono state la regione montana di Pilion, la città portuale di Volos e l’isola turistica di Skiathos, nella periferia della Tessaglia, dove un allevatore di bestiame è morto schiacciato da un muro e una donna di 87 è stata travolta da un torrente in piena. Decine di strade e case sono state allagate e ci sono ancora dispersi.

«Temporali e forti piogge si stanno abbattendo soprattutto a Volos, capoluogo del dipartimento di Magnesia (nella Grecia centrale), dove un uomo è stato trovato morto», ha detto il portavoce dei vigili del fuoco, Yannis Artopios, al canale televisivo Ert. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata travolta da un torrente esondato dagli argini.

La polizia ha vietato il traffico a Volos, nella vicina regione montuosa di Pilion e nell’isola di Skiathos, dove le piogge record hanno fatto esondare torrenti che hanno travolto abitazioni e spazzato via auto.

Le autorità hanno inviato avvisi sui cellulari in diverse altre aree della Grecia centrale, oltre che nell’arcipelago delle Sporadi, avvertendo gli abitanti di limitare i loro movimenti all’aperto e di restare il più possibile in casa.

L’allerta meteo

Un pastore del villaggio di Agios Georgios, sempre nella regione di Pilion, risulta disperso, mentre il dipartimento della Magnesia e le vicine isole Sporadi sono in allarme rosso. Secondo i primi dati, le precipitazioni hanno raggiunto i 200 millimetri a Volos e i 600 nel vicino villaggio di Zagora. Il servizio meteorologico nazionale (Emy) ha prolungato l’allerta meteo fino a giovedì.

Le tempeste di questi giorni seguono i grandi incendi estivi che hanno colpito il paese nelle ultime settimane, alcuni dei quali sono bruciati per oltre due settimane e hanno distrutto vasti tratti di foreste e terreni agricoli. Nei roghi sono morte più di 20 persone. L’ultimo episodio alluvionale importante, invece, risale al 2017, quando in Grecia le forti piogge causarono la morte di 25 persone.

Verso l’Italia

Dopo aver perso potenza in Grecia, nelle prossime ore il ciclone Daniel si sposterà in direzione della Sicilia, dove potrebbe trasformarsi in un “medicane” (un uragano mediterraneo). Per mercoledì è previsto l’arrivo di piogge, a carattere di temporali, su gran parte delle province siciliane: la protezione civile ha diramato un’allerta gialla su tutte le province, escluse Palermo, Caltanissetta e Agrigento.

L’area più interessata dalla tempesta sarà quella della costa ionica, in particolare del Siracusano. Ad accompagnare le precipitazioni ci saranno forti venti di levante vicini ai 70 km orari. Maltempo estremo è atteso anche in Calabria e a Malta, mentre per un miglioramento graduale bisognerà attendere la serata di giovedì.

© Riproduzione riservata