È giusto che nella valutazione della guida Michelin per l’assegnazione delle note stelle rientrino esclusivamente criteri legati alla cucina, agli ingredienti e alla personalità degli chef, o si dovrebbe anche tenere conto della rivoluzione culturale, che dovrebbe essere ormai acquisita dopo gli anni del movimento MeToo, che ha portato al centro del dibattito la questione delle molestie sessuali? Il settore, con le sue guide e premi, non dovrebbe porsi anche il problema di quello che succede negli ambienti di lavoro?

Porsi queste domane è necessario soprattutto dopo che ieri l’edizione italiana della Michelin ha confermato le tre stelle all’Enoteca Pinchiorri di Firenze. A fine ottobre il suo titolare e celebre sommelier Giorgio Pinchiorri ha patteggiato una condanna di quattro mesi per stalking nei confronti di una giovane donna, oggi 35enne, che a suo tempo era stata dipendente proprio del ristorante e che poi sarebbe stata costretta a dimettersi per evitare le sue ossessive attenzioni.

Chissà cosa avrebbero detto i fratelli André ed Édouard Michelin, fondatori della casa di pneumatici e dell’omonima guida gastronomica, di un caso come questo. Un caso di cui si è occupata la stampa locale e poco più, ma che richiede una riflessione più profonda quella che è stata fatta finora.

La Michelin non è certamente responsabile delle vicende giudiziarie di cui sono protagonisti i ristoranti presenti nella sua guida, non è nella sua natura cogliere questi aspetti, ma di fronte a un caso del genere i fatti diventano più ostinati delle opinioni e non ci si può semplicemente girare dall’altra parte.

I fatti

The Michelin guide is pictured during the Michelin guide ceremony Monday, Jan. 27, 2020 in Paris. (AP Photo/Christophe Ena)

Tutto inizia nel 2015. La ragazza è figlia di amici dello stesso Pinchiorri e inizia a lavorare in sala nella premiata Enoteca. È costretta però a lasciarla nel giugno del 2016, racconta lei stessa nella querela, perché la situazione era diventata «insostenibile» e «pensando che le cose così sarebbero migliorate». Le dimissioni però hanno prodotto l’effetto opposto.

Stando alla denuncia, Pinchiorri comincia a tempestarla di messaggi, telefonate e lettere. Solo nel mese di agosto di quell’anno riceve 54 messaggi. E in tutto il periodo Pinchiorri le invia regali importanti, vini inclusi, e fotomontaggi con la propria immagine. La donna si affida all’avvocato Federico Scavetta, che invia una diffida a Pinchiorri.

Le acque si calmano per qualche mese, fino all’inizio del 2018 quando «riprendono le telefonate anonime, la consegna delle lettere e la sensazione di essere seguita per strada». La ragazza ha paura ad esce solo quando il fidanzato può accompagnarla.

Arriva l’ammonimento del questore ma anche questo viene ignorato, si arriva così alla denuncia del 2018, alle indagini della procura di Firenze, coordinate dal pm Giovanni Solinas e alla condanna patteggiata.

Come se nulla fosse

La Michelin, così come tutto il mondo enogastronomico italiano, può far finta che nulla di tutto ciò sia accaduto durante l’assegnazione di premi e l’uscita delle guide, anche se si parla di uno dei totem della ristorazione, anche se la sua qualità rimane indiscussa, anche se il livello dei professionisti che ci lavorano è inattaccabile?

La guida rossa rimane punto di riferimento per l’altra ristorazione, italiana e mondiale, si continuerà a consultarla e a mangiare nei ristoranti che consiglia, ma forse è il momento di aprire un dibattito in un mondo che troppo spesso racconta solo i suoi aspetti positivi e, come in questo caso, va avanti come se non fosse successo nulla.

