I carabinieri di Caltanisetta hanno arrestato dodici persone indagate per associazione per delinquere, finalizzata al reclutamento edallo sfruttamento della manodopera allo scopo di destinarla al caporalato, alle estorsioni, al sequestro di persona, alle rapine e alle lesioni aggravate. Una persona è ancora ricercata mentre uno dei dodici arrestati è attualmente ai domiciliari. Durante le perquisizioni sono stati trovati i registri dei caporali pakistani che destinavano i loro connazionali al lavoro presso titolari di aziende agricole, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, accordandosi sull’entità del compenso, che si aggirava sui 25-30 euro al giorno, direttamente con i datori di lavoro e trattenendo per sé una parte o persino la totalità del corrispettivo, già basso.

Le timide rimostranze avanzate dai lavoratori per ottenere il compenso a cui avevano diritto, venivano represse dagli indagati attraverso violente spedizioni punitive. Ed è proprio in questo contesto che è maturato l’omicidio del pakistano Adnan Siddique avvenuto la sera del 3 giugno scorso: l'uomo si era ribellato, denunciando i suoi caporali. Delitto per il quale ci sono stati sei arresti. Un altro episodio di intimidazione è stata la minaccia e l’aggressione nei confronti di un cittadino mentre passeggiava insieme a un suo amico cingalese. Inoltre, il gruppo aveva costretto un giovane ghanese a commettere un furto presso una casa di campagna sottraendogli anche 600 euro, denaro che la vittima aveva con sé.

