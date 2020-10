Una circolare interna della direzione centrale anticrimine della polizia dello stato ha messo in guardia gli agenti dalla possibilità che i detenuti utilizzino la parte metallica delle mascherine per sbloccare le manette. Secondo la circolare, episodi simili sono infatti già accaduti all’estero dove pare che alcuni detenuti abbiano anche utilizzato i dispositivi di protezione per nascondere modiche quantità di droga.

© Riproduzione riservata