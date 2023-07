Un maresciallo e un consigliere comunale di Fratelli d’Italia avrebbero trafugato file riservati per venderli a Fabrizio Corona e confezionare un falso scoop sul covo del boss: perquisita la casa del fotografo, che è indagato per ricettazione

Mercoledì notte i carabinieri hanno perquisito la casa milanese di Fabrizio Corona, indagato per ricettazione nell’ambito dell’inchiesta a carico di un carabiniere e di un politico di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. I due avrebbero cercato di vendere al fotografo e a un giornalista materiale riservato sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro.

I documenti sarebbero stati acquisiti illegalmente dal sistema informatico dell’Arma. L’indagine ha portato all’arresto di un maresciallo, Luigi Pirollo, e di un consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo (FdI), che avrebbe contattato Corona offrendogli lo scoop in cambio di soldi. Entrambi sono ora ai domiciliari.

I file rubati

Secondo la ricostruzione dei pm il carabiniere, in servizio al Nor della compagnia di Mazara del Vallo, si sarebbe introdotto illegalmente nel sistema informatico dell’Arma, avrebbe estratto copia di 786 file riservati relativi alla cattura del padrino – arrestato lo scorso 16 gennaio – e li avrebbe consegnati a Randazzo.

Il consigliere comunale, che è anche dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, avrebbe contatto Corona e cercato di vendergli i documenti. Poi, su indicazione dello stesso fotografo, si sarebbe rivolto a Moreno Pisto, direttore del magazine online Mow, proponendogli di acquistare il materiale.

Le intercettazioni

Sono state le intercettazioni disposte a carico del fotografo dei vip a dare il via all’inchiesta. Dopo la cattura dell’ex latitante, Corona era in possesso di una serie di audio tra il boss e alcune pazienti da lui conosciute in clinica durante la chemioterapia, quando usava l’identità di Andrea Bonafede. La circostanza avrebbe spinto gli inquirenti a mettere sotto controllo il telefono del fotografo.

In una delle conversazioni intercettate, Corona avrebbe fatto riferimento a uno «scoop pazzesco» di cui era in possesso un consigliere comunale, poi identificato in Randazzo, grazie a non meglio specificati carabinieri che avevano perquisito i covi del capomafia.

Il 25 maggio Pisto, Randazzo e il fotografo si sarebbero incontrati. In quell’occasione il giornalista di Mow, di nascosto, avrebbe fatto copia dei file a lui mostrati e offertigli dal politico. Dopo averli visionati ed essersi reso conto della delicatezza del materiale, si sarebbe rivolto a un collega – Giacomo Amadori de La Verità – che gli avrebbe consigliato di rivolgersi alla polizia.

Uno scoop pazzesco

