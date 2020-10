Aumentano, anche se di poco, i casi di Covid-19 in Italia: quelli annunciati oggi, 31 ottobre, sono 31.758, ieri erano 31.084. Praticamente uguale anche il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 215.886, ieri erano 215.085. Anche se la crescita dei contagi è rimasta dunque costante rispetto a ieri, i dati sono comunque pesanti. Alle 18 è prevista la riunione del Comitato tecnico scientifico per discuterne: è possibile che siano in arrivo nuove misure. Anche perché oggi è stata comunicata la morte di 297 persone per Covid-19. Sono in aumento anche i posti occupati in terapia intensiva: sono 1.843, 97 in più rispetto a ieri.

