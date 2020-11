Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana, è risultato positivo al Covid -19. A riportare la notizia è stata l'agenzia di stampa Ansa. L'ex calciatore di Sampdoria e Lazio risulta asintomatico e, come da protocollo, si trova in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Il mese scorso l’allenatore era finito nella bufera mediatica, dopo aver postato una foto dal suo profilo instagram in cui un medico chiedeva al paziente sul letto: «Come ti sei ammalato?» ottenendo come risposta «Guardando i tg». La foto aveva scatenato le critiche di molti utenti che vi avevano visto un potenziale messaggio negazionista o comunque di minimizzazione degli effetti del Covid-19. Qualche ora dopo Mancini si era poi scusato scrivendo su Twitter: «Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19. Se così fosse me ne scuso».

