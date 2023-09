In Consiglio dei ministri il dl con cui il governo risponde «al disagio e alla criminalità giovanile». Prevista l’estensione del Daspo urbano ai 14enni e l’istituzione di un commissario ad hoc. Il vicepremier Salvini: «Chi rapina o spaccia deve pagare a 14 anni come a 50». Nel pomeriggio la conferenza stampa con i ministri coinvolti

L’arresto per i minori, dai 14 anni in su, colti in flagranza per reati come spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. È questa la misura più immediata nel «contrasto al disagio e alla criminalità giovanile» che il governo ha inserito nel decreto Caivano, oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa con i ministri interessati dai provvedimenti.

La maggioranza si è confrontata ieri sulle proposte da inserire nel decreto, dall’estensione del Daspo urbano ai 14enni – cioè «l’allontanamento dal comune dei minorenni che hanno compiuto 14 anni qualora abbiano commesso delitti», fino al divieto di utilizzo di social e cellulari, ipotesi che però sembra sfumata. Oltre a ciò, è previsto un piano da 30 milioni di euro per Caivano e l’istituzione di un commissario ad hoc.

Aumentano le pene

Oggi si deciderà anche se far scendere l’imputabilità dei minori, dagli attuali 14 ai 12 anni. L’ipotesi è sostenuta soprattutto dalla Lega: «Da papà penso che abbassare l’età per essere imputabili è assolutamente utile. Se uccide, rapina o spaccia, un 14enne deve pagare come un 50enne», ha detto il vicepremier Matteo Salvini, sostenuto dalla presidente della commissione Giustizia alla Camera, Giulia Bongiorno, secondo cui «la non imputabilità dei ragazzi è sfruttata dalla malavita».

Il decreto Caivano prevede anche un percorso più severo di reinserimento e rieducazione dei minori condannati, con «lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit per 1-6 mesi». Inoltre, per i genitori che «omettono di far impartire al figlio l’istruzione obbligatoria» ci sono fino a 2 anni di carcere, oltre alla sottrazione dell’assegno di inclusione.

Critica l’opposizione

Già la bozza del decreto legge circolata mercoledì ha sollevato le critiche dell’opposizione, secondo cui non servono retate e misure-spot per aiutare territori degradati. Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, si è detta «preoccupa l’impostazione solo sanzionatoria e punitiva», mentre per Ilaria Cucchi (Avs) «inasprire le pene per i minori è pura follia». Sul punto è intervenuto anche il sindacato degli agenti penitenziari Uilpa, per cui «l’imputabilità sotto i 14 anni ingenererebbe ulteriori difficoltà gestionali e di coesistenza fra fasce d’età diverse».

Sfumature nell’interpretazione del decreto su Caivano si vedono anche nella maggioranza. «Caivano diventi il simbolo della presenza di uno stato forte sui territori, ma bisogna intervenire con l’educazione, con la prevenzione, con la riqualificazione urbanistica», ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. «Oltre a pene certe e all’arresto per chi delinque sia data ai giovani una possibilità positiva pe il loro recupero».

Politiche per il sud

Il Consiglio dei ministri ha approvato anche il decreto legge con disposizioni urgenti «in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia de Mezzogiorno». «L’attenzione del governo verso le isole trova la sua prima concreta attuazione nel decreto in favore di Lampedusa, un lembo di terra europea di grande interesse strategico», ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha parlato di una «misura compensativa dei disagi sofferti dall’isola» a causa dei flussi migratori.

A quanto si apprende, nel provvedimento sono inserite misure per la realizzazione opere di interesse strategico: un deposito di stoccaggio di carburante ad usi civili – utile al fabbisogno locale e alle forze di polizia – una strada urbana per assicurare il collegamento tra le banchine portuali, oltre a uno hotspot per i migranti.

