Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti farà causa a Google. La società è accusata di violazione delle regole dell'antitrust e in particolare di abuso di posizione dominante nel campo delle ricerche online, destinato a limitare la concorrenza e danneggiando gli utenti. Un’altra accusa rivolta al motore di ricerca è quella di utilizzare i soldi guadagnati dalla pubblicità per pagare le compagnie telefoniche per assicurarsi che i suoi servizi vengano installati sui dispositivi.

Pubblichiamo il documento completo del dipartimento di Giustizia.

