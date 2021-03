Il governo, a fine novembre, ha nominato Guido Longo, commissario per la sanità in Calabria. Il presidente del Consiglio era ancora Giuseppe Conte, il ministro della Salute era Roberto Speranza, poi riconfermato in quel ruolo. Una nomina arrivata dopo dimissioni, rinunce e polemiche. Sono passati 4 mesi, 120 giorni da quella nomina, ma Longo è rimasto completamente solo senza il supporto di uomini e personale promesso. Quando è stato nominato, Longo era consapevole della sfida enorme con la Calabria in zona rossa. In quel territorio la pandemia ha trovato una sanità al collasso, impreparata ad affrontare l'emergenza Covid-19. Una sanità sfasciata da anni di conflitti di interesse con i piedi di alcuni politici in consiglio regionale e, contemporaneamente, nelle cliniche private, con le mani della 'ndrangheta nella distribuzione della giostra degli appalti. Prima che la scelta cadesse sull'ex prefetto, il governo Conte le aveva sbagliate tutte. La scelta del commissario, a ottobre, per un intero mese, era stata affrontata come una nomina di sottogoverno, chi mandare in Calabria se il candidato vicino a quel partito o all’altro, mentre, invece, è una figura chiave per salvare vite e risollevare i conti. Il caos era iniziato a settembre con l’addio del generale Saverio Cotticelli che non aveva capito che, in quanto commissario, spettasse a lui il compito di elaborare il piano anti Covid. Poi è arrivato Giuseppe Zuccatelli costretto a fare un passo indietro dopo la diffusione di un video in cui parlava di mascherine che non «servono a un cazzo» e «virologi che sono la coda della coda dei medici». Infine Eugenio Gaudio, il commissario durato una notte, indagato (in via di archiviazione) come rivelato da Domani in una inchiesta sui concorsi truccati, e che ha declinato l’invito con la originale scusa della moglie che non voleva trasferirsi a Catanzaro. Alla fine la scelta di Longo, il superpoliziotto, già prefetto di Vibo Valentia, in passato questore e poi al servizio centrale dove ha seguito la cattura di latitanti e combattuto le mafie. Una scelta in nome della legalità e per recuperare la credibilità perduta. A distanza di 4 mesi, per il governo, a guida Draghi, la credibilità è tornata nuovamente a rischio. Il decreto Calabria, infatti, prevedeva la nomina di subcommissari, fino a tre, e uno staff di 25 unità. «I subcommissari devono essere nominati dal ministero dell'Economia e dal ministero della Salute», ha ricordato Guido Longo, domenica scorsa a Non è L'Arena su La7. Sono passati altri due giorni dall'ennesimo appello del commissario che, contattato dal Domani, spiega: «Dei 25 funzionari promessi ne sono arrivati solo 4, i subcommissari, invece, non sono stati ancora nominati». C'è tempo, sono passati solo quattro mesi.

