Fra le tante immagini storiche di questo 2020, ricorderemo la messa del Papa in una piazza San Pietro deserta, in primavera. Anche questo Natale è diverso, in Vaticano. La messa della vigilia è stata anticipata, la benedizione “urbi et orbi” (alla città e al mondo) assume un altro significato.

Alla vigilia, nella basilica sono stati ammessi solo 200 fedeli. «Il figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio», ha detto il Papa. E poi il giorno dopo, prima della benedizione di Natale, ha detto: «Non possiamo fare che il virus dell’individualismo radicale vinca su di noi». Facendo un appello per promuovere «la cooperazione e non la concorrenza». Per arrivare a una distribuzione dei «vaccini per tutti». A partire dai più bisognosi.

In un certo senso è storico anche il dono che Bergoglio ha fatto alla città di cui è vescovo, Roma: 4mila tamponi che aveva ricevuto dalla Slovenia e che ora saranno messi a disposizione dei senza dimora, per tramite dell’elemosiniere Konrad Krajewski.

