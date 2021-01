Fuga romantica in barba alle disposizioni anti Covid. Il giocatore della Juventus, nonché capocannoniere della Serie A, Cristiano Ronaldo, avrebbe violato le norme che limitano gli spostamenti tra le regioni con il suo ultimo viaggio in Valle d’Aosta.

Infatti, in occasione del 28esimo compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez, la coppia è andata a festeggiare tra i paesaggi innevati di Courmayer. Cristiano Ronaldo e Georgina vivono a Torino e non si sarebbero potuti spostare dalla regione Piemonte alla Valle d’Aosta, se non per motivi di necessità o per andare a fare visita nelle seconde case, essendo entrambe in zona arancione.

Il calciatore juventino, ex Real Madrid, avrebbe approfittato della mancata convocazione per la partita di Coppa Italia, giocata ieri sera dalla Juve contro la Spal, per andare a trascorrere una notte in un albergo della zona di Courmayer, risultato ufficialmente chiuso secondo La Stampa. In mattinata la coppia ha fatto un giro in motoslitta nella zona della val Vény prima di rientrare a Torino. Sarebbe stato proprio un video condiviso sui social ad aver messo nei guai la star della Serie A. Secondo l’Ansa, sul caso stanno facendo accertamenti i carabinieri del gruppo Aosta per capire se siano state effettivamente violate le norme anti Covid-19.

È la seconda volta che Cristiano Ronaldo rischia una sanzione, già lo scorso ottobre era stato accusato dal ministro per le politiche sportive Vincenzo Spadafora di aver violato il protocollo quando era rientrato a Torino dal Portogallo dopo essere stato risultato positivo al Covid-19 durante le partite con la sua Nazionale.

Il gesto di Cristiano Ronaldo fa discutere moralmente, visto che in caso di sanzione si ritroverebbe a pagare una multa di qualche centinaio di euro a fronte di guadagni stimati che oscillano sugli 11mila euro l’ora.

