La guardia di finanza di Rimini ha posto a sequestro un’azienda di sanificazioni anti Covid attiva tra Rimini e Pesaro. Il sequestro preventivo, disposto dal Gip di Rimini, nasce dall’indagine di quattro persone per reato di intestazione fittizia. La ditta, pur se intestata ad altra persona, è di fatto risultata gestita da un pregiudicato, originario di Napoli, già coinvolto nel 2014 nell’operazione anti-droga denominata “Drugstore” condotta dagli stessi finanzieri riminesi.

A causa della pericolosità sociale manifestata, nel 2016 l’uomo è stato anche sottoposto a sorveglianza speciale ed è fratello di altro pregiudicato, ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Di Lauro”, attivo nella zona settentrionale del capoluogo campano, quest’ultimo è stato condannato definitivamente nel 2010 per associazione a delinquere di stampo mafioso e più recentemente, nel 2017, per aver partecipato a un raid punitivo di camorra.

Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito oggi avviene nell’ambito del contrasto delle intestazioni fittizie di beni e dei tentativi d’infiltrazione della criminalità nell’economia legale della provincia.

L’attività di indagine ha infatti permesso di accertare che il pregiudicato, reale proprietario dell’azienda, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, nel mese di aprile scorso, in piena emergenza Covid-19, è divenuto socio occulto di una ditta individuale attiva nel settore delle sanificazioni delle autovetture, degli esercizi commerciali e degli hotel ubicati in questa provincia e in quella di Pesaro e Urbino, partecipando agli utili e utilizzando le autorizzazioni rilasciate alla stessa. Il pregiudicato ha così rilasciato certificazioni e fatture, grazie alla ditta individuale intestata fittiziamente a terzi.

Lo schema imprenditoriale occulto, ricostruito nel corso delle indagini, è risultato particolarmente redditizio per il pregiudicato, tant’è che questi, nel corso di alcune intercettazioni telefoniche, compiacendosi per il suo giro d’affari, ha definito il Covid-19 «un buon affare».

