Come anticipato da Domani, l’ex senatore Marcello Dell’Utri si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha deciso di non rispondere alle domande dei procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli, della Dda di Firenze che stanno indagando sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.

Nei giorni scorsi, gli investigatori della Dia di Firenze e di Milano hanno perquisito l'abitazione e gli uffici milanesi di Marcello Dell’Utri. Secondo l’ipotesi dell’accusa, Dell’Utri avrebbe sollecitato i Graviano «ad organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l'affermazione di Forza Italia». Una tesi, che secondo il suo legale è «incredibile e fantasiosa».

L’ex senatore, e amico stretto dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha già scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

