La Verità approfondisce le carte dell’indagine sui concorsi truccati a Genova e lo scontro in corso tra costituzionalisti e comparatisti, in cui gli indagati secondo il quotidiano citano anche la ministra della Giustizia

La Verità stamane torna sul caso della Concorsopoli all’Università di Genova. Nelle carte dell’indagine, in cui sono indagati la prorettrice di Giurisprudenza Lara Trucco e Oreste Pollicino, docente della Bocconi, sarebbe citato anche il nome della ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Secondo il quotidiano, i due indagati farebbero parte della cordata dei costituzionalisti, in questo periodo in contrapposizione con i comparatisti, i docenti che si occupano di paragonare il diritto italiano a quello di altri paesi. Trucco e Pollicino avrebbero avuto interesse a favorire i loro fedelissimi: «Per l’accusa ci troveremmo di fronte a una sorta di Bonnie Clyde armati di pandette, i quali si sarebbero preoccupati di piazzare fedelissimi, anche se “meno titolati” dei concorrenti nelle università italiane».

Il quotidiano si occupa poi dei rapporti tra Trucco e la guardiasigilli: «Per il gip – scrive La Verità – Bonnie-Trucco è una giovane donna in carriera che, “coadiuvata dal professor Costanzo”, “era interessata ad allacciare rapporti nel contesto ‘romano’, nella speranza di ottenere futuri incarichi istituzionali ai quali aveva già mostrato di mirare» si legge. Secondo La Verità Trucco sarebbe stata «la candidata più accreditata per diventare segretaria particolare del ministro», un piano poi non andato in porto per la presunta «attaccabilità» di Trucco.

La vicenda Bassini

Il cuore delle indagini riguarda però la storia di Marco Bassini, un professore a contratto della Bocconi. Il ricercatore nel 2019 ha partecipato a un bando per un posto da assistant professor in diritto costituzionale a Milano. Il concorso avrebbe però avuto diverse falle. Nel suo curriculum Bassini avrebbe inserito una pubblicazione «in realtà non ancora stampata». I commissari alla prima seduta di concorso avrebbero poi conosciuto già i nomi dei partecipanti, cosa vietata.

Della commissione giudicatrice facevano parte Trucco e Pollicino: il vincitore del concorso è stato proprio Bassini, che però pochi giorni dopo ha rinunciato al posto. La Verità racconta che a subentrare è il secondo arrivato, Luigi Testa, che Trucco associa nella sua memoria al professor Lorenzo Cuocolo, principale avversario dei costituzionalisti. «La Trucco e Pollicino sospettano che a convincere Bassini a fare un immediato passo indietro sia stato proprio il gruppo nemico dei comparatisti che avrebbe fatto girare la voce del titolo falso presentato da Bassini».

Per rimediare al passo falso del ricercatore, Trucco e Pollicino avrebbero pensato di coinvolgere la ministra.

«A parziale risarcimento economico, è pensato per il “trombato” un ruolo di co-responsabile del corso di diritto costituzionale italiano ed europeo diretto dalla Cartabia», scrive il quotidiano.

Ma dopo un presunto nuovo intervento dei comparatisti, La Verità scrive che anche la ministra non avrebbe più voluto difendere il caso di Bassini. Secondo quanto emerge da un’intercettazione, Pollicino avrebbe spiegato a Trucco che i loro avversari «”si confermano quelli che conosciamo” poiché avrebbero riproposto “la storia assurda del concorso” di Bassini “dopo che la stessa presidente emerito e compagnia” lo “aveva designato”. Pollicino ricorda che, come sa la collega, il concorso “è fasullo”».

Cartabia «avrebbe fatto all’improvviso marcia indietro: “Dicendo, facendo capire… diciamo… in maniera molto indiretta, molto felpata… attenzione, perché poi potrebbe scoppiare un caso no? Che il corso è stato affidato a qualcuno, no, che non era del tutto pulito...” parafrasa al telefono Pollicino».

La situazione genovese, secondo quanto scrive La Verità, avrebbe poi indotto la ministra a non partecipare a un convegno a cui era stata invitata da Trucco. «Ma perché un ministro avrebbe dovuto aver paura di partecipare a un convegno? Davvero solo per non sembrare una provocatrice? O, nel pieno delle indagini, era a conoscenza di qualcos’altro?» scrive il quotidiano, sollevando «il sospetto che la Guardasigilli non fosse estranea alla sponsorizzazione» di Bassini.

