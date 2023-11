Il giudice Robert Peel dell'Alta Corte britannica ha stabilito che il supporto che tiene in vita la piccola Indi Gregory, affetta da malattia mitocondriale, sarà interrotto a partire dalle 15 di domani.

La neonata, a cui l'Italia ha concesso in via urgente la cittadinanza per consentire che venisse curata e operata nel Paese è stata dichiarata senza speranze dai medici del Queen's Medical Center di Nottingham. Il giudice ritiene che il supporto dovrebbe essere interrotto in un hospice, nonostante i genitori abbiano chiesto di consentire il fine vita a casa, per consentire la rimozione del supporto vitale della bambina di otto mesi e svolgere i trattamenti palliativi.

La famiglia presenterà un nuovo ricorso, scrive sul suo profilo X l'associazione Pro Vita & Famiglia, in contatto con i genitori di Indi Gregory.

