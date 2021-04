Dopo il caso dei giornalisti intercettati dalla procura di Trapani in ambito dell’inchiesta sulle ong, che hanno spinto la ministra della Giustizia Cartabia ad aprire un fascicolo per effettuare accertamenti, i deputati del Partito democratico presentano un’altra interrogazione su un fatto analogo.

Questa volta si chiede un’ispezione nei confronti della procura di Locri dopo la pubblicazione di Domani di un altro articolo su un caso di intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta a Mimmo Lucano che ha riguardato giornalisti, avvocati e anche il portavoce del presidente della Camera. Sono state trascritte conversazioni irrilevanti per la polizia giudiziaria con l’intento di rivelare indirizzi, rapporti confidenziali e dettagli di vita privata. Le intercettazioni sono avvenute tra il 2016 e il 2017 nello stesso periodo di tempo dell’inchiesta sulle ong di Trapani.

Qui il testo dell’interrogazione presentata da Stefano Ceccanti, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali del Partito democratico:

«Insieme ai colleghi Bonomo, Bruno Bossio, Cantone, Ciampi, Digiorgi, Fiano, Frailis, Morassut, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Pini, Raciti e Siani, ho depositato un’interrogazione al ministro Cartabia perché ad alcuni giorni di distanza dal caso della procura di Trapani, per la quale il Ministero ha già provveduto a disporre accertamenti, le fonti di informazione riferiscono che anche a Locri si sarebbero sottoposti a intercettazioni telefoniche numerosi giornalisti, nonché magistrati ed avvocati, trascrivendo i contenuti delle loro conversazioni con proprie fonti informative, anche con riferimenti ad aspetti della vita privata e familiare.

Pertanto anche in questo caso appare opportuno che siano adottate iniziative affinché sia garantito lo scrupoloso rispetto dei principi generali relativi alla tutela del diritto di cronaca, della libertà personale e di informazione e del diritto alla difesa.

Il ripetersi di fatti analoghi sembra anche far pensare a prassi diffuse in violazione di legge che appaiono gravi anche quando non avvengano solo nei confronti di cronisti;

L’interrogazione chiede se il ministro non intenda avviare anche a Locri un’analoga iniziativa ispettiva rispetto a quella già avviata a Trapani e se non intenda avviare anche una ricognizione più generale per assicurare la corretta ed uniforme applicazione della legge».

