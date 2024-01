«Sappiamo che l'operazione diluvio al Aqsa porterà la fine del regime sionista. I nostri nemici si rendono conto del potere dell'Iran e il mondo intero è al corrente della sua forza e capacità», ha detto il presidente iraniano alla cerimonia funebre in occasione delle 89 vittime causate dall’Isis

In Iran è giorno di lutto nazionale. Si sono tenuti a Kerman i funerali delle 89 vittime degli attentati kamikaze compiuti lo scorso 3 gennaio vicino alla tomba del generale delle forze al Quds, Qassem Soleimani, in occasione della commemorazione dei quattro anni dalla sua uccisione.

Gli attentati sono stati rivendicati dallo stato islamico, che già in passato ha compiuto attacchi simili anche se non di questa portata. Durante la rivendicazione l’Isis ha anche accusato Hamas di attuare una guerra “per procura” per conto dell’Iran sciita.

Le parole di Raisi e gli arresti

«Sappiamo che l'operazione diluvio al Aqsa porterà la fine del regime sionista. I nostri nemici si rendono conto del potere dell'Iran e il mondo intero è al corrente della sua forza e capacità. Le nostre forze decideranno il luogo e il momento in cui agiremo», ha detto Raisi durante i funerali.

«I terroristi dell'Isis agiscono semplicemente come agenti dell'America e di Israele», ha detto invece il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana Hossein Salami alla cerimonia funebre.

Nel frattempo sono iniziate le operazioni delle forze di sicurezza iraniane per arrestare i terroristi coinvolti negli attentati del 3 gennaio. «Le competenti agenzie di intelligence del nostro paese hanno trovato ottimi indizi sugli elementi coinvolti nelle esplosioni terroristiche di Kerman e una parte di coloro che hanno avuto un ruolo in questo incidente sono stati arrestati», ha detto il ministro degli Interni iraniano Ahmad Vahidi alla televisione di stato.

Le autorità iraniane hanno anche diramata il bollettino finale delle vittime: su un totale di 88 martiri nell'incidente terroristico di Kerman, 54 sono donne e 34 uomini, abbiamo 12 martiri migranti afghani e dieci hanno meno di 10 anni. Ben 30 persone hanno meno di 18 anni anni.

