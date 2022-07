Joe Biden è guarito dal Covid. La negatività al coronavirus del presidente degli Stati Uniti è stata annunciata oggi dal medico personale di Biden, Kevin O'Connor, il quale ha dichiarato in una lettera pubblica, come i due test rapidi effettuati ieri sera e oggi sono risultati negativi. Ora il presidente potrà terminare il periodo di isolamento richiesto in caso di infezione da coronavirus.

Nella lettera il medico specifica inoltre come Biden ha completato il suo ciclo di trattamento con il farmaco Paxlovid e non abbia più febbre da alcuni giorni. L’insieme di questi fattori permette ora al presidente di tornare alle sue attività.

Biden dovrebbe apparire nel Rose Garden della Casa Bianca intorno a mezzogiorno di mercoledì, orario degli Stati Uniti, alle 17.30 italiane. Il presidente, 79 anni, era risultato positivo al Covid la settimana scorsa, manifestando però fin da subito sintomi molto lievi, che non preoccupavano per la ripresa dell’attività del presidente.

