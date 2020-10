Le forze dell’ordine spagnole hanno arrestato John McAfee, l’imprenditore fondatore dell’azienda che gestisce il software antivirus omonimo. McAfee è accusato di aver evaso le tasse del paese dal 2014 al 2018. L’imprenditore rischia ora trent’anni di carcere.

Non è la prima volta che McAfee viene arrestato. L’imprenditore era già stato fermato nella Repubblica Dominicana l’anno scorso perché accusato di importazione illegale di armi. Inoltre nel 2012 la polizia del Belize aveva iniziato investigare sulla morte del suo vicino. Ucciso da una pallottola due giorni dopo aver litigato con McAfee. Per evitare le accuse McAfee era scappato in Guatemala, dove era stato accusato di immigrazione clandestina.

© Riproduzione riservata