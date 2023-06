La procura di Firenze avrebbe chiesto la custodia cautelare in carcere per Salvatore Baiardo, l’ex gelataio, già condannato negli anni Novanta per aver favorito la latitanza dei fratelli Graviano.

L’uomo, che in televisione aveva predetto l’arresto di Matteo Messina Denaro, racconta che la richiesta sarebbe datata 26 maggio e sarebbe stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. Il prossimo 14 luglio si dovrebbe svolgere la camera di consiglio per un nuovo verdetto dopo il ricorso della procura. È Baiardo a raccontarlo, in un video sui social, ma non arrivano commenti dalla procura e anche l’ex gelataio non risponde al telefono.

A chiedere la misura sarebbe stata la distrettuale antimafia fiorentina, come spiega lo stesso Baiardo che attacca pesantemente il procuratore aggiunto che avrebbe chiesto il suo arresto, Luca Tescaroli. «Lui vuole fare carriera, vuole chiuderla come capo della procura di Terni, io l’ho sempre rispettato, ma da marzo è cambiato tutto con la storia della foto di Giletti, ne ho piene le scatole», dice Baiardo.

La foto dello scandalo

La fotografia alla quale allude l’ex gelataio è quella di cui per primo ha riferito Domani che ritrarrebbe Berlusconi, il boss stragista Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino. È stato il conduttore di Non è L’Arena, Massimo Giletti, a raccontare ai magistrati della sua esistenza e che la stessa gli sarebbe stata mostrata proprio da Baiardo.

L’ex gelataio, grillo parlante dei Graviano, ha avuto il suo momento di celebrità alla fine del 2022 quando, intervistato da La7, aveva predetto l’arresto di Matteo Messina Denaro, indovinando persino il mese della cattura, gennaio 2023. Da mago che prevede il futuro si è trasformato presto in una pedina centrale nell’indagine sui mandanti occulti delle stragi 1993, condotta dalla direzione investigativa antimafia e coordinata dalla procura.

Baiardo è il collante che tiene insieme diversi piani: è ritenuto un portavoce dei Graviano, ma è anche a conoscenza, come dimostrano alcuni documenti, dei presunti incontri tra lo stragista Giuseppe Graviano e Berlusconi nell’anno che ha preceduto la nascita ufficiale di FI e la discesa in campo dell’imprenditore milanese.

Baiardo, insomma, è il collegamento tra passato e presente: dai rapporti (ammessi dallo stesso Graviano durante gli interrogatori e negati da Berlusconi) con l’ex presidente del Consiglio alla foto di cui ha parlato Giletti con i magistrati. Baiardo è netto nel sostenere che l’immagine non esiste, tuttavia intercettazioni dimostrerebbero il contrario.

Ora da testimone credibile è tornato nel mirino della procura che per lui ha chiesto la misura cautelare.

