La reggia a prezzo stracciato. Il grande affare di Salvini

La dimora di 28 vani e 674 metri quadri pagata 1,35 milioni. Ma in quella zona i prezzi sono quasi il doppio. La casa era degli Acampora. Il padre fu condannato con Previti, il cui studio ha gestito l’operazione

Gli stilisti, le stelle del calcio, i vip, le ville di lusso avvolte nel silenzio e nella totale riservatezza. L'ultimo arrivato nel cuore di Roma nord, tra ricchezza e discrezione, è Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e numero due del governo. Proprio alla Camilluccia, zona rinomata e ambita, ha comprato una villa regale insieme alla compagna Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore e pluricondannato, Denis: l’immobile di 674 metri quadri, con 28 vani più due box, è stato pagato