La storia straordinaria della nuova villa del ministro e di francesca verdini

La reggia a prezzo stracciato. Il grande affare di Salvini

Il ministro Matteo Salvini e Francesca Verdini
Nello Trocchia
01 dicembre 2025 • 07:00

La dimora di 28 vani e 674 metri quadri pagata 1,35 milioni. Ma in quella zona i prezzi sono quasi il doppio. La casa era degli Acampora. Il padre fu condannato con Previti, il cui studio ha gestito l’operazione

Gli stilisti, le stelle del calcio, i vip, le ville di lusso avvolte nel silenzio e nella totale riservatezza. L'ultimo arrivato nel cuore di Roma nord, tra ricchezza e discrezione, è Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e numero due del governo. Proprio alla Camilluccia, zona rinomata e ambita, ha comprato una villa regale insieme alla compagna Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore e pluricondannato, Denis: l’immobile di 674 metri quadri, con 28 vani più due box, è stato pagato

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.