Con riferimento all’articolo “Soldi pubblici ai centri di tortura in Libia”. L’esposto che imbarazza la Farnesina” a firma di Gaetano de Monte e Giovanni Tizian pubblicato in data odierna intendo innanzitutto scusarmi a nome di Emergenza Sorrisi per non aver provveduto a richiamare i colleghi per tempo, ma è intervenuto un errore di comunicazione interno di segreteria.

Apprezzando molto l’impegno quotidiano dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) Emergenza Sorrisi li aveva invitati – nel luglio scorso – ad approfondire gli studi in corso per evitare di incorrere in generalizzazioni. In data 16 luglio 2020 era stata trasmessa una raccomandata con tutti i punti di chiarimento e tale messaggio era stato letto in occasione della tavola rotonda da loro promossa “sulle attività delle ONG italiane nei centri di detenzione in Libia con fondi AICS” tenutasi il 27 luglio u.s.

Riguardo all’attività condotta in Libia sulla base dei progetti promossi e finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo Emergenza Sorrisi ha realizzato un’attività di assistenza sanitaria – medica attraverso personale sanitario libico opportunamente formato e supportato dall’Associazione con l’obiettivo di gestire lo stato emergenziale. Le verifiche da parte di Emergenza Sorrisi sono state eseguite sia da remoto, sia tramite personale italiano recatosi in Libia. E’ bene rimarcare come nessuna attività è stata demandata a soggetti attuatori libici. Emergenza Sorrisi ha sempre eseguito direttamente le attività e ha agito senza finanziare intermediari locali.

In loco il personale sanitario libico operava attraverso il coordinamento e la verifica di un coordinatore di Emergenza Sorrisi il quale curava la reportistica scritta, la documentazione fotografica, la tracciabilità delle somministrazioni dei medicinali. I rendiconti sono stati puntualmente consegnati con dettaglio dei costi all’AICS; i valori unitari sono stati riportati puntualmente e le spese sono state certificate. Gli acquisti dei farmaci utilizzati in Libia sono stati effettuati in Italia e i medici hanno segnalato ogni singolo paziente con patologia, età e genere, depositando tali informazioni in fase di rendicontazione finale all’AICS di Tunisi.

E’ bene ricordare in questa sede come Emergenza Sorrisi abbia svolto solo e soltanto attività di assistenza e supporto sanitario in una situazione di assoluta emergenza.

Inutile aggiungere che si è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Come è nello stile di trasparenza dell’Associazione.

Edoardo Caprino

Ufficio stampa Emergenza Sorrisi Onlus

