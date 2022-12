La benedizione Urbi et orbi da piazza San Pietro, con riferimenti all’Ucraina e agli emarginati

Non poteva che avere un forte riferimento alla pace nel mondo il messaggio di Natale di papa Francesco, prima della benedizione Urbi et orbi. A partire ovviamente dall’Ucraina che – ha detto il pontefice – ha lasciato «intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente in Afghanistan e nei paesi del corno d’Africa».

«Ogni guerra», ha aggiunto il papa, «provoca fame e sfrutta il cibo stesso come arma, impedendone la distribuzione a popolazioni già sofferenti. In questo giorno, imparando dal principe della pace, impegniamoci tutti, per primi quanti hanno responsabilità politiche, perché il cibo sia solo strumento di pace».

Gli emarginati e i carcerati

In una giornata di sole e piuttosto calda per essere Natale, piazza San Pietro si è riempita di fedeli. «Non dobbiamo oggi dei tanti profughi e rifughiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo».

«Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani e degli anziani che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani».

