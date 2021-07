Nel 2009 ha interpretato Giancarlo Siani nel film di Marco Risi. Ha vinto un David di Donatello nel 2002 per il suo ruolo in Santa Maradona

Un infarto si è portato via Libero De Rienzo. L’attore, sceneggiatore e regista è stato ritrovato senza vita nella sua casa romana. Aveva 44 anni.

Nato a Napoli nel 1977, ma romano d’adozione, De Rienzo era diventato noto al grande pubblico con la sua interpretazione in Santa Maradona, al fianco di Stefano Accorsi, per la quale aveva vinto il David di Donatello nel 2002. Era stato ancora candidato al premio nel 2010 per Fortapasc di Marco Risi, nel quale aveva interpretato il giornalista assassinato dalla Camorra Giancarlo Siani, e nel 2014 per Smetto quando voglio.

Ieri ha dato l'allarme un amico, preoccupato del fatto che non rispondesse alle chiamate, e alle 20 lo hanno trovato nel suo appartamento senza vita. I funerali devono ancora essere fissati.

