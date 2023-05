Almeno 900 persone evacuate per le esondazioni che hanno colpito in particolare la provincia di Forlì Cesena. Il bilancio è parziale e si teme che il numero di dispersi possa salire. La circolazione dei treni sulla linea Adriatica rimane interrotta. Ci sono frane e smottamenti nell’Appenino e alcuni villaggi sono rimasti isolati

Il maltempo ha causato almeno due morti mentre altre quattro persone risultano disperse in Romagna, tra le provincie di Cesena e Forlì. Novecento persone sono state evacuate in tutta la regione. A Cesena decine di persone sono state costretta a salire sui tetti.

Sono almeno mezza dozzina i fiumi esondati nella regione. Moltissime strade sono inagibili e la linea ferroviaria adriatica è stata interrotta e tutti i treni, compresi quelli ad alta velocità, subiscono cancellazioni o variazioni di percorso. Sull’Appennino, ci sono state frane e smottamenti sul versamente romagnolo e alcune frazioni risultato isolate.

Anche Marche e Abruzzo sono alle prese con frane e fango mentre nel Veneto, con il ritorno dell'acqua alta, è stato nuovamente disposto l'innalzamento delle barriere del Mose.

Le vittime

La prima vittima dell’alluvione è morta, probabilmente annegata, nel piano terra della casa di via Firenze, in aperta campagna, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori e ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita.

La seconda, un uomo sui 70 anni, è morta a causa dell'esondazione del fiume Savio e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla regione da ieri. Risulta inoltre dispersa la moglie. Si tratta di una coppia di imprenditori agricoltori, impegnati nella produzione e raccolta di erbe aromatiche spezie.

© Riproduzione riservata