«Al momento la situazione è in via di miglioramento. Il bilancio tragico è di tre deceduti e abbiamo ancora tre dispersi: due coniugi a Lamporecchio (Pistoia), che percorrevano un ponte risultato poi crollato, e i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno facendo le ricerche, e una persona a Campi Bisenzio (Firenze) che si è allontanata con la sua auto ed è data per dispersa». Così il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione civile Luigi D'Angelo. «In tre ore sono caduti 200 millimetri di pioggia in una striscia dalla costa di Livorno verso il Mugello» ha continuato. Ponti crollati, fiumi esondati e ospedali allagati, come al Santo Stefano di Prato, dopo una notte difficile dovuta alla tempesta Ciaran, che ha già devastato la Francia. Sono 40mila le utenze senza luce, ha riferito il presidente di Regione Eugenio Giani.

Dopo che il Bisenzio è esondato, la situazione è grave, soprattutto a Prato. «Un disastro. Sono tornato un'ora fa dal sopralluogo, ci sono tante zone della città ancora sott'acqua e altre che portano i segni dei danni di acqua e fango. Una cosa mai vista in tanti anni a Prato» detto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni.

«Tutta la zona nord, nord-ovest è devastata. Un disastro, un disastro vero. Il Bisenzio ha rotto gli argini a Campi Bisenzio ed è uscito a Santa Lucia a Prato, dove ha proprio scavalcato gli argini. Oltre 100 mm di acqua in poche ore, ci hanno detto anche dalla Protezione Civile regionale, è una roba mai vista» ha aggiunto Biffoni.

Per assistere le forze della protezione civile è stato mobilitato anche l’esercito: «Su richiesta della protezione civile, le forze armate sono al lavoro per portare aiuto nelle zone colpite dal Maltempo. Elicotteri, mezzi terrestri, idrovore, bus ed anche i Consubin per attività di ricerca e soccorso. Al servizio del Paese, sempre» ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Intanto, c’è allarme anche per i livelli di altri fiumi in Italia: dal Seveso, esondato già nei giorni scorsi, all’Isonzo e Tagliamento, che in Friuli-Venezia Giulia hanno superato il livello di guardia.

