Un nubifragio ha colpito Genova, dove si è allagata la stazione di Porta Principe: diversi quartieri sono finiti sott’acqua. Sospeso il traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia per una frana sull’A43. In Valtellina è esondato un torrente, al Sestriere la prima neve di stagione

Dalla serata di domenica una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia. Un forte nubifragio ha colpito la città di Genova, dove è rimasta allagata la stazione ferroviaria di Porta Principe. Il temporale «ha lasciato diversi allagamenti, in vari quartieri l’acqua caduta ha superato i 150 millimetri», ha fatto sapere l’Arpa ligure.

Il centro operativo comunale di Genova ha deciso la chiusura dei mercati all’aperto in città per la giornata di lunedì. Rimarranno invece aperte le scuole per il primo giorno di esami di riparazione delle scuole superiori.

Treni bloccati

Una frana che si è abbattuta per le piogge nella Savoia francese ha provocato l’interruzione parziale del traffico sull’autostrada A43 e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. Diversi automobilisti hanno testimoniato la violenza della frana, per cui l’autostrada è stata chiusa all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne «per una durata indeterminata».

Cambio di stagione

In poche ore l’Italia è passata dal caldo ai temporali, con grandinate e potenti raffiche di vento. Domenica pomeriggio fenomeni brevi e violenti hanno interessato anche la Lombardia e il Piemonte. Il picco del maltempo è previsto tra lunedì e martedì soprattutto nelle regioni del nord-ovest, per poi interessare anche Triveneto, Liguria e Romagna.

Lunedì è prevista l’allerta rossa in Lombardia e arancione in altre sei regioni: Liguria, ampi settori del Piemonte, Veneto, provincia di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e parte della Toscana. Ci sarà anche un brusco calo delle temperature: tonerà la neve a 1.800 metri in Alto Adige e a Milano le temperature toccheranno i 15 gradi nelle prime ore del mattino. La fase critica dovrebbe poi passare tra mercoledì e giovedì.

