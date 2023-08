Sorpresa di Ferragosto. Roberto Mancini lascia la panchina degli Azzurri. Secondo quanto apprende LaPresse il ct ha deciso di rassegnare le dimissioni. Le indiscrezioni sul suo passo indietro, anticipate da ‘Libero’, arrivano a pochi giorni dalla decisione della Figc di affidargli la carica di coordinatore delle Nazionali. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a suo dire non era informato: «Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano». Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta stupito («L’ho saputo dai media»), le dimissioni improvvise di Roberto Mancini da commissario tecnico della nazionale.

«Tra l'altro - aggiunge il ministro - mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?»

Il parere di Dino Zoff

«Non conosco le ragioni di questa decisione e non so chi le conosce. Mi è sembrato strano perché solo sette giorni fa si era parlato di responsabilità generale su tutto il movimento delle nazionali», ha detto Dino Zoff. Per l’ex campione del mondo, ora è importante guardare al futuro: «Credo che alla Nazionale si possano presentare diversi allenatori di levatura e, certamente, si andrà avanti». Zoff non si sbilancia sul successore, ma ricorda: «Non siamo potuti andare ai mondiali, ora non possiamo sbagliare gli Europei o un futuro mondiale».

