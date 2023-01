Continua a essere alta la tensione sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da cento giorni. Dopo gli attacchi alle sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona tra venerdì e sabato e l’incendio a un ripetitore a Torino, affiancati a rivendicazioni in nome di Cospito ieri un sit- in a Roma ha portato al ferimento di un agente di polizia.

Sono 41 gli anarchici denunciati dalla polizia di stato per la manifestazione di ieri a Trastevere, a Roma. Nel corso del sit-in gli anarchici hanno provato a forzare più volte i cordoni delle forze dell'ordine e, a manifestazione terminata, hanno rovesciato tavolini dei bar e danneggiato fioriere e motorini parcheggiati in strada.

