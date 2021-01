Una donna arrestata dai carabinieri di Matera e Tricarico utilizzava il figlio di appena 9 anni per spacciare. É quanto emerso dall'indagine 'Coppia di regine', che hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di sette indagati, e un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto nei confronti di 21 soggetti, rispettivamente ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di due distinte associazioni dedite al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, la prima con base a Irsina (Mt) e la seconda a Gravina in Puglia (Ba), legate da proficui interessi economici.

Secondo gli inquirenti, la donna impiegava dei minorenni, tra i quali i figli, compreso il piccolo di 9 anni, per le operazioni di spaccio.

