Dieci persone hanno ricevuto un avviso di garanzia dai carabinieri a Matera perché ritenute responsabili, in concorso tra loro, di intermediazione illecita di manodopera da sfruttare nei campi. Gli indagati sono nove uomini e una donna, di cui sei già noti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 34 e i 55 anni e residenti nelle province di Taranto e Brindisi. Sono accusati di aver reclutato braccianti per i datori di lavoro e di averli trasportati, dopo averli divisi in squadre, ai campi per il successivo lavoro nella raccolta della frutta in condizioni di sfruttamento. Secondo i militari, i lavoratori, tutti di nazionalità italiana, venivano controllati dagli autisti affinché lavorassero per 10 o 12 ore di fila per 27 euro al giorno, circa tre euro all'ora, mentre il resto della paga rimaneva nelle mani dei caporali. I braccianti sarebbero stati impiegati in aziende nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico (Matera), mentre il periodo oggetto di indagini è quello compreso tra il 2014 ed il settembre 2016.

